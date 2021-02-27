Кадры сильного пожара в Лос-Анджелесе попали в Сеть

Огонь и дым видны со всех концов города

В Лос-Анджелесе ночью тушили крупный пожар, который был виден буквально со всех концов города. Началось всё во дворе крупного склада, где загорелись деревянные поддоны, затем пламя перекинулось на стоянку автобусов.

Дымом затянуло все прилегающие кварталы, а чёрный столб был виден за несколько километров от места ЧП. У пожарных ушло три часа на то, чтобы локализовать пламя.

По предварительным данным версия о поджоге не рассматривается, вероятная причина пожара - неосторожное обращение с огнём, сообщает "ТВ Центр".

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