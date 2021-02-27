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Устал и постарел: подписчики пожалели измотанного мужа Заворотнюк

14:44
  • суббота
  • 27 февраля 2021

Пётр Чернышёв неважно выглядит

Поклонники не узнали и пожалели мужа Анастасии Заворотнюк. 50-летний Пётр Чернышёв сильно изменился и как будто даже постарел. На днях он появился на публике в компании Татьяны Навки, на Красной площади снимался документальный фильм о развитии туризма в России.
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Подписчики Навки, которая разместила у себя фото с Чернышёвым, обратили внимание на измождённый вид Петра: "Такой уставший! Дай ему сил и здоровья!"

Комментаторы заметили, что фигурист сдал: лицо бледное, волосы растрёпаны, взгляд потух, а под глазами – огромные мешки от недосыпа.  

До этого журналисты уже писали, что фигурист работает на износ и принимает участие во всех концертах и шоу, где только можно. Ему нужны деньги на лечение Анастасии Заворотнюк.

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" второй год борется с тяжёлым заболеванием. Её семья не распространяется на эту тему, но известно, что у Заворотнюк в 2019 году был диагностирован рак мозга.

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