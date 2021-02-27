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Националисты митингуют под окнами офиса Зеленского

15:42
  • суббота
  • 27 февраля 2021

Они требуют освободить своего соратника

В Киеве проходит митинг в поддержку Сергея Стерненко - бывшего руководителя одесской ячейки "Правого сектора". Эта экстремистская организация запрещена в России.
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Около тысячи человек, в основном – молодёжь, собрались у офиса президента Зеленского. Они держат плакаты с требованием освободить Стерненко. 23 февраля суд приговорил его к семи годам тюрьмы за похищение человека и разбой.

Несколько дней назад подобная акция закончилась столкновениями с полицией. Сейчас в центре города много правоохранителей. Они дежурят на прилегающих улицах. К месту проведения акции продолжают прибывать новые участники, сообщает "ТВ Центр".

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