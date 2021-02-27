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В центре Москвы перекрыто движение из-за пожара в доме старой постройки

16:08
  • суббота
  • 27 февраля 2021

Пострадавших нет

На Пятницкой улице в Москве загорелось двухэтажное здание. Пожар начался между первым и вторым этажами, сообщили в столичном главке МЧС. По всей видимости, загорелись деревянные перекрытия. 
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На место ЧП прибыло много пожарной техники, из-за чего пришлось перекрыть движение автотранспорта.

На первом этаже дома старой постройки находятся бары и развлекательные учреждения.

Персонал оперативно эвакуировал людей, как только почувствовалось задымление. Пострадавших нет. Причины пожара выясняются. 

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