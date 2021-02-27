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От Антарктиды откололся айсберг размером с пол-Москвы

17:03
  • суббота
  • 27 февраля 2021

За ним следят из космоса

В Антарктиде произошло событие, которого учёные ждали десять лет. От шельфового ледника Брант откололся гигантский айсберг, сообщает британская антарктическая служба. Его размер сопоставим с территорией, которую занимает пол-Москвы – 1 270 квадратных километров.
В Ассоциации полярников рассказали об отколовшемся айсберге

Пока ледяная громадина не представляет опасности для исследовательских станций в Антарктиде. За айсбергом ведут наблюдение из космоса. На него нацелены спутники Европейского космического агентства и NASA.

Учёные затрудняются сказать – в какую сторону поплывёт айсберг и как скоро он растает. Не исключено, что он может как уплыть от материка, так и сесть на мель и остаться рядом с материнским шельфом Антарктиды.

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