От Антарктиды откололся айсберг размером с пол-Москвы

За ним следят из космоса

В Антарктиде произошло событие, которого учёные ждали десять лет. От шельфового ледника Брант откололся гигантский айсберг, сообщает британская антарктическая служба. Его размер сопоставим с территорией, которую занимает пол-Москвы – 1 270 квадратных километров.

Пока ледяная громадина не представляет опасности для исследовательских станций в Антарктиде. За айсбергом ведут наблюдение из космоса. На него нацелены спутники Европейского космического агентства и NASA.

Учёные затрудняются сказать – в какую сторону поплывёт айсберг и как скоро он растает. Не исключено, что он может как уплыть от материка, так и сесть на мель и остаться рядом с материнским шельфом Антарктиды.

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