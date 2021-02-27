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Компания из Техаса заработала на строительстве "Северного потока-2"

17:27
  • суббота
  • 27 февраля 2021

Теперь её проверяют власти США

Власти США выясняют, как компания из Техаса могла работать и получать прибыль на проекте Nord Stream 2, в тот момент, когда он находился под американскими санкциями. Расследование ведёт Комиссия по ценным бумагам и биржам в отношении нефтяного подрядчика Baker Hughes.
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Эта техасская компания на днях вышла из "Северного потока-2", сообщает Reuters. В прошлом году, когда уже действовали санкции в отношении проекта, Baker Hughes продавала свою продукцию и услуги в рамках проекта.

22 февраля стало известно, что из проекта российского газопровода "Северный поток-2" вышли 18 компаний. Ранее США ввели санкции против российского трубоукладчика "Фортуна", остававшегося до последнего времени единственным драйвером проекта.

Газопровод, идущий из России в Европу, должны были запустить в эксплуатацию в конце 2019 года, но из-за американских санкций его покинула швейцарская компания, занимающаяся прокладкой трубы. Помимо США. против строительства активно выступает Украина, опасающаяся потерять статус страны-транзитёра газа.

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