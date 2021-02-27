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Александр Большунов впервые стал чемпионом мира

18:32
  • суббота
  • 27 февраля 2021

Он взял золото на соревнованиях в Германии

Российский лыжник Александр Большунов выиграл золотую медаль на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе. На финише гонки он смог оторваться от двух норвежцев — Симена Хегстада Крюгера и Ханса Кристера Холунда.
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Россиянин впервые стал чемпионом мира по скиатлону. 30-километровую трассу Большунов преодолел за 1 час 11 минут 33,9 секунды, сообщает РБК.

Чемпионат мира стартовал 25 февраля спринтерскими гонками. У мужчин весь пьедестал заняли норвежцы. Большунов в финальном забеге пришёл четвёртым.

Наши спортсмены из-з санкций выступают под названием RSF (Russian Ski Federation) и под флагом Олимпийского комитета России. В случае победы россиян вместо гимна России будет звучать гимн Международной федерации лыжного спорта.

Напомним, что 24 января Александр Большунов на финише лыжной гонки в финском Лахти толкнул и сбил с ног финна Йони Мяки. Инцидент произошёл после того, как финский спортсмен на последних секундах соревнования не дал россиянину себя обогнать, подрезал его и оттеснил к краю трассы.

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