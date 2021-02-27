В Москве задержали подозреваемых в избиении участника группы "Машина времени"

На Александра Дитковского напали в Хамовниках

В Москве задержаны подозреваемые в избиении музыканта группы "Машина времени" Александра Дитковского. Об этом АГН "Москва" сообщил источник в правоохранительных органах.

26 февраля в Хамовниках на Дитковского напали неизвестные. С травмами он обратился к врачам. По словам музыканта, у него перелом лицевой кости со смещением.

Александру Дитковскому 52 года. Он играет на трубе, является директором рок-группы "Квартал", участником джаз-квинтета "Эдельвейс", музыкального коллектива "Оркестра креольского танго", а также рок-группы "Машина времени".

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