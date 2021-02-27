ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве задержали подозреваемых в избиении участника группы "Машина времени"

19:20
  • суббота
  • 27 февраля 2021

На Александра Дитковского напали в Хамовниках

В Москве задержаны подозреваемые в избиении музыканта группы "Машина времени" Александра Дитковского. Об этом АГН "Москва" сообщил источник в правоохранительных органах.
Стало известно о состоянии избитого музыканта "Машины времени"

26 февраля в Хамовниках на Дитковского напали неизвестные. С травмами он обратился к врачам. По словам музыканта, у него перелом лицевой кости со смещением. 

Александру Дитковскому 52 года. Он играет на трубе, является директором рок-группы "Квартал", участником джаз-квинтета "Эдельвейс", музыкального коллектива "Оркестра креольского танго", а также рок-группы "Машина времени".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Александр Дитковский
Александр Дитковский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.