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Президент Армении отказался отправлять в отставку главу Генштаба

18:04
  • суббота
  • 27 февраля 2021

Глава государства не принял предложение премьера Пашиняна

Президент Армении Армен Саркисян отказался подписывать указ об отстранении от должности начальника Генштаба Оника Гаспаряна. На этой неделе премьер-министр Никол Пашинян предложил уволить генерала за то, что тот вместе с высшим командным составом армии потребовал отставки главы правительства.
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Согласно Конституции страны, решение должен был принять президент по представлению премьер-министра. Глава государства в рамках своих полномочий вернул проект указа с возражениями. Как сообщила пресс-служба Саркисяна, президент преследует одну цель - защитить страну от угроз против конституционного строя и безопасности и обеспечить стабильность страны.

Саркисян при этом заявил, что не поддерживает ни одну из политических сил, а указ об увольнении начальника Генштаба, по мнению юристов, противоречит Конституции.

На этой неделе в Ереване с новой силой вспыхнули протесты оппозиции, требующей отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Митингующие разбили палаточный лагерь в центре Еревана.

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