В России за сутки выявлено 11359 больных коронавирусом

Страна показывает хорошие результаты прохождения пандемии

За сутки в России зафиксировано 11 359 случаев заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 4 246 079 человек с COVID-19, умерло 86 122 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. В Москве зарегистрировано 1 737 больных, всего в столице 978 476 инфицированных, скончались 15 055 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 24 декабря 2020 года – 29 935 человек, в тот же день максимум был зарегистрирован в Москве - 8 203 человека.

Россия демонстрирует хороший результат в прохождении пандемии коронавируса, об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Наша страна справляется с эпидемиологической ситуацией лучше, чем большинство государств мира. Попова отметила, что возможность вакцинации тремя вакцинами в России - невероятный результат, которым следует гордиться.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"