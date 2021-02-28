В Москве за сутки вылечились от коронавируса 1819 человек

Столица готова к приходу британского штамма

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 1 819 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 897 698.

На этой неделе в Москве оценили готовность к борьбе с британским штаммом коронавируса. В столице развёрнуто достаточное количество коек, а врачами накоплен огромный опыт, отметили в пресс-службе департамента здравоохранения города. Ранее в прессе сообщалось, что британская мутация коронавируса может появиться в Москве к апрелю.

По данным на 28 февраля, в России диагноз COVID-19 поставлен 4 246 079 пациентам, умерли с начала пандемии 86 122 человека. В Москве больных зарегистрировано 978 476, в мире более 113 миллионов человек заразились коронавирусом, умерло более 2,5 миллиона человек.

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