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Баку обвинил Ереван в нарушении соглашения от 9 ноября

19:41
  • суббота
  • 27 февраля 2021

Азербайджан подозревает Армению в отправке своих военных в Карабах

Азербайджан обвинил Армению в отправке и размещении военных в Нагорном Карабахе. В Баку утверждают, что это произошло уже после подписания совместного заявления 9 ноября 2020 года о прекращении военных действий.
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С заявлением выступила пресс-служба МИД Азербайджана. "Зафиксированы факты отправки военнослужащих вооружённых сил Армении для прохождения службы на международно признанной территории Азербайджана в нарушение норм международного права и прав человека", - говорится в документе.

Баку потребовал от Еревана прекратить незаконную отправку собственных военнослужащих на территорию Азербайджана и призвал международное сообщество принять соответствующие меры для прекращения провокаций.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность части территорий Нагорного Карабаха с февраля 1988 года. В сентябре прошлого года в регионе начались активные боевые действия. Столкновения с большим числом жертв с обеих сторон продолжались до 9 ноября.

В этот день президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе. Согласно документу, в регион введены российские миротворцы.

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