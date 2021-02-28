В Алеппо открылись антикварные лавки

Они не работали во время войны

В сирийском Алеппо возобновили работу антикварные лавки. Долгое время эти магазины были закрыты, сначала из-за войны, потом из-за пандемии. Сейчас торговцы вновь выставили на прилавки старинную посуду, украшения и ковры с неповторимыми орнаментами.

Антиквары Сирии впервые после войны надеются на удачный сезон. Туристы уже не бояться приезжать в страну. Европейцев мало, но путешественников из Иордании, Ливана и других стран Востока с каждым годом всё больше, сообщает "ТВ Центр".

В Сирии антикварам не приходится выискивать ценный товар в интернете. Редкие нынче предметы приносят сами жители городов и деревень. Спрос на сирийский антиквариат растёт. Связано это не только с туризмом или интересом, который проявляют коллекционеры.

Сегодня, когда в стране резко подскочили цены на продукты, многие люди относят в лавки вещи, которые бережно хранили предки. Надеясь выручить хоть какие-то деньги, чтобы прокормить свои семьи.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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