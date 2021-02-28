На Сахалине с унесённой в море льдины спасли 26 рыбаков (видео)

Они не прислушались к предупреждению МЧС

У юго-восточных берегов Сахалина развернулась спасательная операция. 26 рыбаков оказались отрезаны от берега на отколовшейся льдине. Как уточнили в региональном МЧС, трещина образовалась в четырёх километрах от берега в результате сильного, так называемого отжимного, ветра, который дует с берега и провоцирует движение льда.

К месту происшествия сразу выдвинулись спасатели, было задействовано судно на воздушной подушке. Всех рыбаков благополучно доставили на берег.

Между тем, об опасности разломов в заливе Мордвинова МЧС предупреждало заранее. И это уже не первый случай, когда рыбаки игнорируют прогнозы спасателей. Три дня назад с дрейфующих льдин также эвакуировали несколько сотен человек, сообщает "ТВ Центр".

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