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На Сахалине с унесённой в море льдины спасли 26 рыбаков (видео)

10:41
  • воскресенье
  • 28 февраля 2021

Они не прислушались к предупреждению МЧС

У юго-восточных берегов Сахалина развернулась спасательная операция. 26 рыбаков оказались отрезаны от берега на отколовшейся льдине. Как уточнили в региональном МЧС, трещина образовалась в четырёх километрах от берега в результате сильного, так называемого отжимного, ветра, который дует с берега и провоцирует движение льда.
Машины с рыбаками ушли под лед возле Хабаровска

К месту происшествия сразу выдвинулись спасатели, было задействовано судно на воздушной подушке. Всех рыбаков благополучно доставили на берег. 

Между тем, об опасности разломов в заливе Мордвинова МЧС предупреждало заранее. И это уже не первый случай, когда рыбаки игнорируют прогнозы спасателей. Три дня назад с дрейфующих льдин также эвакуировали  несколько сотен человек, сообщает "ТВ Центр". 

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