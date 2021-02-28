"С нас хватит": Европа бунтует из-за коронавирусных ограничений

Во многих странах проходят массовые акции

Темп распространения коронавируса в России снижается, чего не скажешь о Европе. Жителям Чехии запретили покидать районы, в которых они проживают, страна на первом месте в мире по числу заболевших в пересчете на миллион человек.

"С нас хватит". Это скандирование разносилось по центру Копенгагена. Сотни людей вышли на митинг против действующих антиковидных мер. При этом уже 1 марта в стране ограничения частично ослабеют: в некоторых регионах школьники вернутся к очному обучения, вновь откроются многие магазины. Но в датском обществе по-прежнему сильны протестные настроения – в частности, против закона об обязательном тестировании на коронавирус. Активисты убеждены: их права грубо нарушаются, сообщает "ТВ Центр".

Стычками с полицией обернулась аналогичная акция протеста в Дублине. Недовольные ирландцы требуют отменить локдаун, действующий в стране. Когда колонна пыталась пройти парк Сант-Стивенс-Грин, стражи порядка преградили ей путь. В правоохранителей полетели петарды. В итоге, задержаны 23 человека. Один полицейский госпитализирован.

За океаном в Аргентине десятки тысяч людей вышли на улицы по другому поводу. Не утихает скандал из-за "вип-вакцинации". Журналистам стало известно, что видные чиновники и депутаты получили приоритетное право сделать прививки от коронавируса в обход установленных правил. Жителей не успокоила даже экстренная отставка министра здравоохранения. Демонстранты выложили импровизированные фигуры умерших от коронавируса в чёрных пакетах как напоминание властям о жертвах среди рядовых аргентинцев.

Шумно было и на Манхэттене. Здесь собралась акция в защиту людей азиатского происхождения. В США участились случаи нападения на китайцев и людей, мало-мальски напоминающих уроженцев Поднебесной. Совершенно случайных прохожих считают заведомо виновными в распространении инфекции. Камеры наблюдения в разных городах фиксируют подобные акты агрессии: нападают обычно со спины, не жалеют ни стариков, ни женщин.

По итогам недели Чехия вышла на первое место в мире по количеству новых случаев заражения в пересчёте на миллион населения. Вакцинация в стране началась ещё перед Новым годом, но препаратов недостаточно, чтобы снизить волну заболеваемости. Президент страны Милош Земан обратился к Владимиру Путину с просьбой о поставках вакцины "Спутник V".

Тем временем, разработчики подали заявку на одобрение вакцины "Спутник Лайт" в России и ещё нескольких странах. Этот препарат, в отличие от предшествующих, созданных в нашей стране – однокомпонентный, то есть инъекцию делают всего один раз. Ожидается, что в широкое производство "Спутник Лайт" запустят уже в марте.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"