В Сеть попало видео драки спортсменов и болельщиков на турнире по дзюдо в Дагестане

Всех участников обещали наказать

Массовой дракой завершились соревнования по дзюдо среди юниоров в дагестанском Каспийске. В потасовке участвовали как болельщики, так и спортсмены.

По словам представителей дисциплинарной комиссии, конфликт начался после поединка бойцов из Дагестана и Северной Осетии.

На зрительской трибуне произошла перепалка, которая быстро переросла в драку. Состязания пришлось отменить. Как подчеркнули в Федерации дзюдо, спорт не допускает насилия.

Все, кто участвовал в драке, понесут наказание. Министерство спорта республики проводит проверку, сообщает "ТВ Центр".

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