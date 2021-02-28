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В Сеть попало видео драки спортсменов и болельщиков на турнире по дзюдо в Дагестане

11:42
  • воскресенье
  • 28 февраля 2021

Всех участников обещали наказать

Массовой дракой завершились соревнования по дзюдо среди юниоров в дагестанском Каспийске. В потасовке участвовали как болельщики, так и спортсмены.
Появилось видео драки фанатов Марадоны с полицией во время прощания

По словам представителей дисциплинарной комиссии, конфликт начался после поединка бойцов из Дагестана и Северной Осетии.

На зрительской трибуне произошла перепалка, которая быстро переросла в драку. Состязания пришлось отменить. Как подчеркнули в Федерации дзюдо, спорт не допускает насилия.

Все, кто участвовал в драке, понесут наказание. Министерство спорта республики проводит проверку, сообщает "ТВ Центр".

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