В России запустили производство экзоскелетов для больных с травмами позвоночника

Люди смогут передвигаться самостоятельно

Промышленное производство экзоскелетов запустили в Нижегородской области. Технологии, которые ещё несколько лет назад казались фантастикой, воплотили в жизнь российские учёные.

Роботизированные костюмы будут применять в медицине. Благодаря экзоскелетам, пациенты с травмами ног и позвоночника смогут передвигаться самостоятельно.

Отечественную разработку изучила Ольга Стрельцова (смотрите видео).

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