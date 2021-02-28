В России запустили производство экзоскелетов для больных с травмами позвоночника

Люди смогут передвигаться самостоятельно
Промышленное производство экзоскелетов запустили в Нижегородской области. Технологии, которые ещё несколько лет назад казались фантастикой, воплотили в жизнь российские учёные.
Роботизированные костюмы будут применять в медицине. Благодаря экзоскелетам, пациенты с травмами ног и позвоночника смогут передвигаться самостоятельно.
Отечественную разработку изучила Ольга Стрельцова (смотрите видео).Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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