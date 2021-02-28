Президент Чехии попросил у Путина "Спутник V"

Ситуация с коронавирусом в стране очень сложная

Ситуация с коронавирусом в Европе остаётся сложной. В Ирландии, где пока нет оснований для отмены или смягчения локдауна, демонстрация против действующих мер переросла в побоище с полицией. В центре Дублина, кто-то из толпы бросил в оцепление петарду. В ответ стражи порядка применили силу. Более десятка человек задержаны. Один полицейский ранен, сообщает "ТВ Центр".

А в Чехии, которая вышла на первое место в мире по числу новых случаев заражения в пересчёте на миллион жителей, ещё на месяц продлили действие режима ЧС. Президент страны Милош Земан обратился с просьбой к Владимиру Путину о поставках вакцины "Спутник V".

"Если я правильно информирован, то эта просьба будет удовлетворена, но, конечно, необходима будет сертификация. Мне вполне хватило бы сертификации чешского Государственного института по контролю лекарств", - сказал Земан.

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