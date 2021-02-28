С Байконура стартовала ракета с первым спутником "Арктика-М"

Он будет наблюдать за погодой

Утром 28 февраля с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз" со спутником "Арктика-М" на борту. Это первый российский аппарат для мониторинга климата в районе Северного полюса. Уже менее чем через час он должен выйти на целевую орбиту.

Спутник весит более двух тонн. С его помощью будут вести круглосуточное наблюдение за погодой, фиксировать солнечную активность и уровень радиации в околоземном пространстве, а также получать данные о полярных территориях, сообщает "ТВ Центр".

Плановый срок службы - семь лет. Арктическая мониторинговая группировка будет состоять из двух таких аппаратов. Второй планируют запустить в космос в 2023 году.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"