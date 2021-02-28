Улицы Барселоны превращаются в театр военных действий

Испанию захлестнули массовые беспорядки

Сгоревшие магазины, разграбленные отделения банков и костры в центре города. Ночью 28 февраля Барселону вновь охватили беспорядки. Акция в поддержку осуждённого рэпера переросла в погромы и нападения на правоохранителей.

Массовые протесты в Барселоне не утихают уже почти две недели, то и дело перерастая в погромы. На улицах горят магазины, полыхает спецтранспорт полиции, сообщает "ТВ Центр".

Хозяева крупных торговых точек и небольших лавок, у которых нет антивандальных ставней, уже подсчитывают убытки. Как и банки, чьи банкоматы некоторые протестующие пытаются выкорчевать из стен, чтобы добыть наличные.

Полиция при этом реагирует очень вяло. Её сил явно недостаточно, чтобы взять ситуацию под контроль. Оттого чаще всего каталонским полицейским приходится разбирать баррикады, а не задерживать зачинщиков беспорядков.

Поводом для начала массовых акций протеста послужил арест рэп-исполнителя Пабло Аселя. Его приговорили к девяти месяцам тюрьмы за прославление терроризма и оскорбление короны. Рэпер сделал это в своих публикациях в Twitter и в песне, размещенной на YouTube. Асель должен был явиться в тюрьму добровольно 12 февраля. Однако вместо этого музыкант забаррикадировался в университете города Льейда с группой сторонников. Каталонские полицейские смогли войти туда лишь спустя четыре дня, принудительно доставив Пабло Аселя в тюрьму, что и вызвало гнев у его поклонников.

Впрочем, на улицы Барселоны и ещё некоторых городов вышла не только молодежь. Протест стал катализатором традиционного недовольства жителей Каталонии. Это и стремление к независимости и падение доходов на фоне пандемии и политика властей.

Рабочий класс вместе со студентами и другими недовольными ежедневно выходит на улицы Барселоны, с наступлением темноты переводя мирный протест в погромы. И конца этому пока не видно. Потому как уступать власти явно не намерены. А учитывая, что пандемия никуда не делась, последствия такой вялой реакции могут быть очень серьёзными.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"