Болгария отказалась от учений НАТО в Чёрном море

Помешал коронавирус

Болгария не примет участия в учениях НАТО из-за коронавируса у экипажей кораблей. Всего заболели пять человек. Об этом сообщил министр обороны и безопасности страны Красимир Каракачанов.

27 февраля в Чёрном море начались учения НАТО Poseidon 21, в которых должны были принять участие более 700 военных из Болгарии, Греции, Испании, Румынии, США, Турции и Франции.

В манёврах задействованы 13 кораблей и девять самолётов. Альянс планирует отработать ситуации, связанные с нейтрализацией подводных угроз, проведёт воздушные учения, а на суше проверит боеготовность в случае условного взрыва на гидротехническом сооружении в Румынии, передаёт ТАСС.

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