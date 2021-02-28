Подана заявка на регистрацию вакцины "Спутник Лайт"

Сейчас проходят испытания препарата

Разработчики вакцины "Спутник Лайт" подали заявки о регистрации препарата в России и ещё нескольких странах. Вакцина представляет собой первый компонент "Спутника V", она может сформировать иммунитет на несколько месяцев и предотвратить тяжёлое течение болезни в случае заражения коронавирусом.

Клинические испытания "Спутник Лайт" начались в январе. В них примут участие 150 добровольцев. Применять вакцину не рекомендуется лицам с тяжёлыми хроническими заболеваниями, а также беременным и кормящим женщинам.

В России сейчас зарегистрированы три вакцины от коронавируса. Первая в мире вакцина "Спутник V" массово применяется по всей стране, несколько десятков государств пожелали приобрести препарат.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"