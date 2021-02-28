ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Подана заявка на регистрацию вакцины "Спутник Лайт"

13:48
  • воскресенье
  • 28 февраля 2021

Сейчас проходят испытания препарата

Разработчики вакцины "Спутник Лайт" подали заявки о регистрации препарата в России и ещё нескольких странах. Вакцина представляет собой первый компонент "Спутника V", она может сформировать иммунитет на несколько месяцев и предотвратить тяжёлое течение болезни в случае заражения коронавирусом.
В Москве началась вакцинация добровольцев "Спутником Лайт"

Клинические испытания "Спутник Лайт" начались в январе. В них примут участие 150 добровольцев. Применять вакцину не рекомендуется лицам с тяжёлыми хроническими заболеваниями, а также беременным и кормящим женщинам.

В России сейчас зарегистрированы три вакцины от коронавируса. Первая в мире вакцина "Спутник V" массово применяется по всей стране, несколько десятков государств пожелали приобрести препарат.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Сотрудник лаборатории
Сотрудник лаборатории
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.