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В России отложили до осени введение нового порядка техосмотра

15:11
  • воскресенье
  • 28 февраля 2021

Не все техцентры готовы к работе по-новому

Правительство перенесло срок введения нового порядка технического осмотра автомобилей с 1 марта на 1 октября. Предполагается, что диагностические карты станут электронными, каждую машину перед началом процедуры техосмотра и по её окончании станут фотографировать, а к снимку будет прикреплена информация о дате и времени, а также координатах технического центра, сообщает "ТВ Центр".
Мишустин отложил введение нового порядка техосмотра

Не все станции техосмотра готовы к работе по таким правилам, да и самих пунктов может не хватать. Чтобы не создавать очередей и не усложнять автовладельцам жизнь, да ещё в условиях пандемии, решено сдвинуть введение новой нормы на осень.

У всех будет время лучше подготовиться, а полученные ранее диагностические карты будут продлены автоматически.

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