В московских аэропортах зарегистрироваться на рейс можно будет без паспорта и билета

Внедряется система распознавания пассажиров

Столичные аэропорты готовятся узнавать пассажиров в лицо. Автоматизированные турникеты, считывающие биометрические данные, должны вскоре появиться на всём пути от стойки регистрации до выхода на посадку. Ни паспорт, ни билет будут не нужны.

Технологии распознавания лиц сегодня развиваются очень бурно. Самый спорный вопрос - безопасность. Можно ли систему обмануть? И что будет, если база данных попадёт в руки мошенникам?

Виктор Прокушев - о выгодах и рисках всеобщего FaceID (смотрите видео).

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