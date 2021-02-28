В чём секрет итальянского кино

Оно похоже на сказки из красивой жизни
В столице завершается фестиваль итальянского кино. Это словосочетание уже пятьдесят лет вызывает в душе русского человека бурю положительных эмоций. Это же - дольче вита, Софи Лорен и Челентано, яркие краски и нездешний шик.
Нечто подобное можно найти и в фильмах из многих других стран. Но итальянские любят у нас особенно. В чём же секрет? И насколько современное кино с Апеннинского полуострова отличается от того, что мы привыкли ожидать?
Ответы на эти вопросы – в репортаже Юлии Богоманшиной (смотрите видео).Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также: