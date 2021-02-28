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В чём секрет итальянского кино

16:04
  • воскресенье
  • 28 февраля 2021

Оно похоже на сказки из красивой жизни

В столице завершается фестиваль итальянского кино. Это словосочетание уже пятьдесят лет вызывает в душе русского человека бурю положительных эмоций. Это же - дольче вита, Софи Лорен и Челентано, яркие краски и нездешний шик.

Нечто подобное можно найти и в фильмах из многих других стран. Но итальянские любят у нас особенно. В чём же секрет? И насколько современное кино с Апеннинского полуострова отличается от того, что мы привыкли ожидать?

Ответы на эти вопросы – в репортаже Юлии Богоманшиной (смотрите видео).

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