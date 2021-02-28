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Минобороны сообщило об авиаинциденте в Сирии

12:25
  • воскресенье
  • 28 февраля 2021

Вертолёт Ми-35 совершил вынужденную посадку

В Сирии совершил вынужденную посадку российский военный вертолёт Ми-35. Как сообщили в Министерстве обороны, экипаж не пострадал и эвакуирован. Инцидент произошёл во время патрулирования в провинции Хасеке.
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По вертолёту не стреляли, добавили в военном ведомстве. Экипаж машины был оперативно доставлен на аэродром. Жизни лётчиков ничего не угрожает.

Ми-35 - многоцелевой ударный вертолёт, модернизированная версия вертолета Ми-24. Его экипаж состоит из двух человек – пилота и оператора вооружения. Также вертолёт способен принять на борт до восьми человек десанта. 

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