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Четыре дня в коме: экс-жена Аршавина чуть не умерла после операции

14:27
  • воскресенье
  • 28 февраля 2021

У Алисы начался некроз тканей лица

Алиса Аршавина вышла на связь после комы. Бывшая жена футболиста серьёзно заболела: у неё начался некроз мягких тканей лица. Женщина осталась практически без носа после операции. Она пролежала восемь дней в реанимации, четыре дня провела в коме.
Брошенная Аршавиным жена боится смерти

38-летняя Аршавина заявила, что намерена бороться за свою жизнь. Так она ответила на пост своей матери в соцсетях. "Больше я вас не оставлю, только выздоравливать", - написала Алиса.

Аршавина была второй фактической женой футболиста после его брака с телеведущей Юлией Барановской. Они поженились в 2016 году, спустя год у пары родилась дочь Есения. Семейное счастье длилось недолго, в начале 2019 года Аршавина заявила о разводе из-за многочисленных измен мужа.

В январе 2018 года Алиса Аршавина устроила скандал на борту самолёта, летевшего в Казахстан. Он назвала себя майором ФСБ, пыталась оказать давление на экипаж и в итоге была снята с рейса за деструктивное поведение.

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