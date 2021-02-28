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В Германии заявили о невозможности отказа от "Северного потока-2"

14:55
  • воскресенье
  • 28 февраля 2021

Стране нужен российский газ

Власти Германии признали, что остановить строительство и ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" невозможно. Страна не сможет в один момент отказаться от угля, атомной энергии и газа, заявила министр по вопросам охраны окружающей среды ФРГ Свенья Шульце в интервью изданию Welt am Sonntag.
Компания из Техаса заработала на строительстве "Северного потока-2"

Член правительства добавила, что её страна будет ещё долгое время нуждаться в газе. Речь идёт не нескольких десятилетиях, поэтому без "Северного потока-2" не обойтись.

В свою очередь, глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в своей колонке для Spiegel назвал остановку строительства газопровода очень плохой идеей. Об этом мечтают в США и на Украине. Чтобы угодить Киеву и Вашингтону политик назвал три условия условия, при которых Россия сможет завершить проект.

Эксплуатация газопровода, по мнению Ишингера, должна зависеть от решений Европейского союза и поведения России. Во-первых, Германия должна внедрить механизм экстренной остановки работы газопровода. Во-вторых, Берлин мог бы предложить Брюсселю и Вашингтону договор, нацеленный на скорейший переход к возобновляемым источникам энергии.  Наконец, Германия может увязать начало работы газопровода с решением политических вопросов с Россией.

Проект "Северный поток-2" планировали завершить и запустить газопровод в эксплуатацию в конце 2019 года, но из-за американских санкций его покинула швейцарская компания, занимающаяся прокладкой трубы. Помимо США. против строительства активно выступает Украина, опасающаяся потерять статус страны-транзитёра газа. Недавно из проекта вышли 18 компаний, а США ввели санкции в отношении российского трубоукладчика "Фортуна" - единственного судна, способного завершить строительство. 

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