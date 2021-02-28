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Российский военный корабль впервые зашёл в Порт-Судан

16:40
  • воскресенье
  • 28 февраля 2021

Он пополнит запасы продовольствия

В Порт-Судан впервые зашёл российский военный корабль. Это - фрегат "Адмирал Григорович", приписанный к Черноморскому флоту.
Путин распорядился создать базу ВМФ России в Судане

Как сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота, в Судане по соглашению сторон будет создан пункт материально-технического обеспечения ВМФ России.

Во время визита в Порт-Судан российский фрегат пополнит запасы после участия в многонациональных военно-морских учениях "АМАН-2021" в Аравийском море.

Манёвры проходили 15-16 февраля. Экипажи кораблей отрабатывали взаимодействие при отражении атак на море, в том числе, нападений пиратов.

Порт-Судан - город-порт на Красном море, расположен на северо-востоке Судана, второй по размеру город страны, а также единственный морской порт этого государства.

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