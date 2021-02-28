95-летняя Людмила Лядова попала в реанимацию с коронавирусом

Её состояние ухудшилось

Народную артистку РСФСР Людмилу Лядову перевели в реанимацию. Накануне, 27 февраля она была госпитализирована с коронавирусом в московскую больницу №52.

Сегодня 95-летнюю артистку поместили в реанимацию из-за ухудшения состояния. Об этом РИА Новости рассказала бывший администратор композитора Галина Горбенко. Лядова находится не на ИВЛ, но получает кислород.

Людмила Лядова выступала на эстраде в 40-60-х годах прошлого века. Её песни исполняли Леонид Утёсов, Иосиф Кобзон, Юрий Богатиков, Эдуард Хиль, Валентина Толкунова и другие. Одни из самых известных композиций Лядовой – "Барабан" и "Старый марш".

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