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95-летняя Людмила Лядова попала в реанимацию с коронавирусом

17:12
  • воскресенье
  • 28 февраля 2021

Её состояние ухудшилось

Народную артистку РСФСР Людмилу Лядову перевели в реанимацию. Накануне, 27 февраля она была госпитализирована с коронавирусом в московскую больницу №52.
Алиса Фрейндлих попала в реанимацию из-за коронавируса

Сегодня 95-летнюю артистку поместили в реанимацию из-за ухудшения состояния. Об этом РИА Новости рассказала бывший администратор композитора Галина Горбенко. Лядова находится не на ИВЛ, но получает кислород.

Людмила Лядова выступала на эстраде в 40-60-х годах прошлого века. Её песни исполняли Леонид Утёсов, Иосиф Кобзон, Юрий Богатиков, Эдуард Хиль, Валентина Толкунова и другие. Одни из самых известных композиций Лядовой – "Барабан" и "Старый марш".

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