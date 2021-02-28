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В подмосковном Красноармейске дети отравились в школьной столовой

17:36
  • воскресенье
  • 28 февраля 2021

У них выявлен кишечный синдром

В школе № 1 подмосковного Красноармейска дети отравились после того, как поели в столовой. Сообщается как минимум о десяти школьниках с тяжёлым пищевым отравлением.
В подмосковном Красноармейске отравились 96 детей

Организацией питания в этой школе занимается комбинат "Вектор". Издание MosTimes утверждает, что поставки продуктов этот комбинат начал в школу 24 февраля, а через два-три дня дети стали жаловаться на плохое самочувствие.

У школьников выявлен кишечный синдром или острый гастроэнтерит. Ситуацию взяло под контроль Федеральное медико-биологическое агентство. Предстоит выявить всех контактных лиц по классам среди учащихся. Часть школьников переведена на дистанционное обучение. В школе проведут дезинфекцию.

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