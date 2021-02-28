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"Северный поток-2" достраивает? Галкин показал сына в строительной каске

18:16
  • воскресенье
  • 28 февраля 2021

Подписчикам понравилось, как юморист воспитывает Гарри

Семилетний Гарри Галкин в строительной каске работает с пластиковыми трубами. Фоном звучат песни мамы – Аллы Пугачёвой. Такое короткое видео снял и разместил у себя в Instagram Максим Галкин.
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На каске надпись – "Современник". Своим читателям папа пояснил: "Сегодня с утра ведутся трубопроводные работы в музыкальном сопровождении Аллы в любимой каске Гарика, подаренной ему когда-то Галиной Борисовной Волчек. Эти каски Современник сделал к долгожданному окончанию ремонта театра".

Подписчики юмориста и телеведущего сразу же стали шутить. "Северный поток-2" достраивает?" – спрашивает anya_antiguru.

Выше всех похвал. Дети - отражение родителей.

Как видно, что ребёнку это нравится! Не компьютер часами, а такие игры!

Умничка! Мужчина должен все уметь делать в доме!

Какие же чудесные правильно воспитываемые детки!

Какой очаровательный инженер с прекрасным музыкальным вкусом.

Правильно. Стране нужны рабочие руки, артистов и так хватает.

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