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В московском ТЦ дети получили травмы на аттракционе

18:46
  • воскресенье
  • 28 февраля 2021

Им оказали помощь на месте

Трое детей пострадали при обрыве аттракциона в ТРЦ "Перово Молл" в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Помощь детям оказана на месте.
Более десятка людей выпали из аттракциона на полном ходу (видео)

В свою очередь начальник пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова сообщила агентству, что при обрыве аттракциона в детской зоне в торговом центре в районе Перово пострадал один ребёнок.

По информации представителя Главного следственного управления СК по Москве Юлии Ивановой, следствие также проводит проверку в связи с этим ЧП.

Телеканал "Москва 24" сообщает, что на сломавшемся аттракционе дети находились без родителей, а администрация хотела скрыть факт самого инцидента. 

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