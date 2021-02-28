Трамп не будет создавать под себя новую партию

Об этом узнали американские журналисты

Дональд Трамп не будет создавать в США новую партию. Экс-президент сам объявит об этом на днях, утверждает Fox News.

Журналистам телеканала попали в руки выдержки из доклада Трампа, с которым он выступит на конференции консервативных кругов США в Орландо. "Мы не создаём новых партий и не будем разделять нашу мощь и силу. Вместо этого мы будем едины и сильны как никогда ранее", - так якобы скажет Трамп.

До этого несколько влиятельных американских СМИ утверждали, что за несколько дней до ухода из Белого дома Дональд Трамп обсуждал со своими единомышленниками возможность создания новой политической партии.

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