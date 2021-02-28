Порошенко поставили на место после лживых заявлений о Крыме

Экс-президенту рекомендовали не лить крокодильи слёзы

В Крыму жёстко ответили Петру Порошенко после его поста в Twitter. Видимо, пытаясь вернуть себе хоть малую часть доверия граждан полуострова, экс-президент написал, что Россия обманула их и не обеспечила поднятия уровня жизни. Напротив, по словам Порошенко, у крымчан появились проблемы с водой и электроэнергией.

С лживыми высказываниями Порошенко не согласился глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Он посоветовал ему не лить крокодильи слёзы.

"Проблемы с водой и электроэнергией в нарушение международных прав создали именно киевские власти, а Россия их успешно решила", - приводит слова Гемпеля РИА Новости.

Жители Крыма возвращались на свою историческую родину не за манной небесной, а потому что давно хотели быстрее уйти из Украины, пропитанной злобой националистов, полагает крымский депутат.

Крым вернулся в состав России в 2014 году после референдума, на котором более 96% жителей республики проголосовали за вхождение в Российскую Федерацию.

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