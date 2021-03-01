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Опубликовано видео пожара на заводе в Одинцове

08:12
  • понедельник
  • 01 марта 2021

Причины инцидента устанавливаются

Этой ночью в подмосковном Одинцове тушили крупный пожар на складе, расположенном на территории Внуковского завода огнеупорных изделий, сообщает "ТВ Центр".

По уточненным данным, огнем была объята площадь в 2 тысячи 400 квадратных метров. Очевидцы отмечали, что языки пламени изначально были выше, чем находящиеся рядом жилые дома. Обрушилась почти вся кровля здания.

Сейчас открытое горение ликвидировано, началась проливка конструкций. Пострадавших нет. Причины ЧП пока неизвестны.

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