Иноагенты и персональные данные: что изменится в жизни россиян с 1 марта

Нововведений много

Целый ряд нововведений начинает действовать в России с 1 марта. Так, с этого дня персональные данные гражданина могут быть использованы только в том случае, если получено его согласие.

Кроме того, человек в праве решать, какую информацию о себе он готов обнародовать. При этом компании обязаны удалять личные данные по первому требованию их владельца, передает "ТВ Центр".

Сегодня вступают в силу новые правила техосмотра, речь о фотофиксации и появлении электронных диагностических карт. Но с этим изменением автовладельцы столкнутся лишь с 1 октября. Из-за пандемии коронавируса правительство продлило действие прежней схемы на семь месяцев.

Еще одно новшество касается физических и юридических лиц со статусом иноагента. Тем из них, кто не внесёт данные о себе в специальный реестр, который ведёт Минюст, грозит крупный штраф или лишение свободы сроком до 5 лет.

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