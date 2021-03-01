ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Иноагенты и персональные данные: что изменится в жизни россиян с 1 марта

08:17
  • понедельник
  • 01 марта 2021

Нововведений много

Целый ряд нововведений начинает действовать в России с 1 марта. Так, с этого дня персональные данные гражданина могут быть использованы только в том случае, если  получено его согласие.

Кроме того,  человек в праве решать, какую информацию о себе он готов обнародовать. При этом компании обязаны удалять личные данные по первому требованию их владельца, передает "ТВ Центр".

Сегодня вступают в силу новые правила техосмотра, речь о фотофиксации и появлении электронных диагностических карт. Но с этим изменением автовладельцы столкнутся лишь с 1 октября. Из-за пандемии коронавируса правительство продлило действие прежней схемы на семь месяцев.

Еще одно новшество касается физических и юридических лиц со статусом иноагента. Тем из них, кто не внесёт данные о себе в специальный реестр, который ведёт Минюст, грозит крупный штраф или лишение свободы сроком до 5 лет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Люди со смартфонами
Люди со смартфонами
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.