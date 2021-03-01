Трамп: США будут зависеть от российской нефти

Бывший президент США раскритиковал политику Байдена

Дональд Трамп впервые после ухода с поста президента США выступил с речью. На конференции американских консервативных кругов во Флориде его встретили громкими овациями, сообщает "ТВ Центр".

Трамп говорил более полутора часов. Основную часть этого времени посвятил критике нынешнего хозяина Белого дома. Он назвал Джо Байдена худшим из президентов в истории страны, который поставил Америку на последнее место.

Похоже, что Трамп выждал месяц правления демократа, чтобы обвинить его администрацию в излишней мягкости к Ирану, во втягивании Штатов в военные конфликты. А также в том, что при правлении Байдена Вашингтон будет зависеть от импортной нефти - из России и Ближнего Востока.

Кстати, это мероприятие Республиканской партии считается одним из крупнейших, на котором нередко определяются приоритеты и будущий курс. Поэтому не случайно Трамп опять заявил о победе на прошедших выборах и намекнул о готовности к участию в новой избирательной кампании.

"С вашей помощью мы получим большинство в Сенате и в Палате представителей. А затем президент-республиканец триумфально вернётся в Белый дом. И как вы думаете, кто это будет? Мы уже дважды выигрывали выборы. Возможно, я даже решусь победить в третий раз", - заявил Трамп.

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