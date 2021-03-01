Назван процент населения Земли с антителами к коронавирусу

Остановит пандемию только вакцинация

Эксперты Всемирной организации здравоохранения подсчитали, какой процент населения планеты приобрел иммунитет к коронавирусу. Как выяснилось, антитела выработали менее 10% жителей Земли. Выводы специалиство ВОЗ основаны на исследованиях, в которых анализируют очаги заражения в некоторых городах мира.

"ВОЗ следит за этими сероэпидемиологическими исследованиями, по последним подсчетам, их было около 500. И если рассматривать их вместе, получается, что менее 10% населения мира имеют антитела к этому вирусу", - заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.

Специалист признала, что в некоторых местах – к примеру, в густонаселенных городских районах, 50-60% населения подверглись воздействию вируса и имеют антитела. Однако это не позволяет говорить о достижении коллективного иммунитета – по словам эксперта, выезжая за пределы города, жители по-прежнему подвергаются риску заражения. Сваминатан подчеркнула: единственный способ достижения коллективного иммунитета в мировых масштабах - вакцинация, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"