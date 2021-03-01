В США вручили кинопремию "Золотой глобус"

Посмертную награду получил Чедвик Боузман

В США завершилась 78 церемония вручения премии "Золотой глобус", учрежденной Ассоциацией зарубежной прессы Голливуда. Из-за коронавирусных ограничений в этом году мероприятие прошло в необычном формате – ведущие находились на двух площадках в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, а лауреаты премии включались в трансляцию дистанционно.

В номинации "Лучший драматический фильм" победила картина Хлои Чжао "Земля кочевников". Конкурентами фильма были "Манк" Девида Финчера, "Отец" Флориана Зеллера, "Суд над чикагской семеркой" Аарона Соркина и картина Эмиральд Феннел "Девушка, подающая надежды".

Лучшая женская роль в драме оказалась у Андры Дэй за роль в картине "Соединенные Штаты против Билли Холидей". А в номинации "Лучшая мужская роль в драме" посмертно победил Чедвик Боузман с ролью в фильме "Ма Рейни: Мать блюза".

Лучшим комедийным фильмом назвали "Бората 2" Джейсона Уолинера. Звания лучшего сценариста удостоился Аарон Сорокин за сценарий к картине "Суд над чикагской семеркой".

Лучшим мини-сериалом оказался "Ход королевы", лучшим драматическим сериалом — "Корона", а лучшим комедийным – "Шиттс Крик".

Награду за лучшую роль второго плана получили Джоди Фостер и Дэниэл Калуя. В категории "Лучший фильм на иностранном языке" победила картина американского режиссера корейского происхождения Ли Айзека Чуна "Минари", а лучшим анимационным фильмом признали мультфильм "Душа", передает РИА Новости.

Кинопремия "Золотой глобус" вручается ежегодно с 1944 года. На сегодняшний день она является одной из самых престижных премий в киноиндустрии.

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