ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В США вручили кинопремию "Золотой глобус"

08:35
  • понедельник
  • 01 марта 2021

Посмертную награду получил Чедвик Боузман

В США завершилась 78 церемония вручения премии "Золотой глобус", учрежденной Ассоциацией зарубежной прессы Голливуда. Из-за коронавирусных ограничений в этом году мероприятие прошло в необычном формате – ведущие находились на двух площадках в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, а лауреаты премии включались в трансляцию дистанционно.

В чём секрет итальянского кино
Памяти Екатерины Градовой

В номинации "Лучший драматический фильм" победила картина Хлои Чжао "Земля кочевников". Конкурентами фильма были "Манк" Девида Финчера, "Отец" Флориана Зеллера, "Суд над чикагской семеркой" Аарона Соркина и картина Эмиральд Феннел "Девушка, подающая надежды".

Лучшая женская роль в драме оказалась у Андры Дэй за роль в картине "Соединенные Штаты против Билли Холидей". А в номинации "Лучшая мужская роль в драме" посмертно победил Чедвик Боузман с ролью в фильме "Ма Рейни: Мать блюза".

Лучшим комедийным фильмом назвали "Бората 2" Джейсона Уолинера. Звания лучшего сценариста удостоился Аарон Сорокин за сценарий к картине "Суд над чикагской семеркой".

Лучшим мини-сериалом оказался "Ход королевы", лучшим драматическим сериалом — "Корона", а лучшим комедийным – "Шиттс Крик".

Награду за лучшую роль второго плана получили Джоди Фостер и Дэниэл Калуя. В категории "Лучший фильм на иностранном языке" победила картина американского режиссера корейского происхождения Ли Айзека Чуна "Минари", а лучшим анимационным фильмом признали мультфильм "Душа", передает РИА Новости.

Кинопремия "Золотой глобус" вручается ежегодно с 1944 года. На сегодняшний день она является одной из самых престижных премий в киноиндустрии.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Вручение кинопремии "Золотой глобус"
Вручение кинопремии "Золотой глобус"
Вручение кинопремии "Золотой глобус"
Вручение кинопремии "Золотой глобус"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.