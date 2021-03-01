Стартовал прием заявок на второй туристический хакатон Moscow Travel Hack

Хакатон пройдет в конце марта

Открыт прием заявок на второй туристический хакатон Moscow Travel Hack. Он пройдет 27 и 28 марта. Заявки будут приниматься до 17 марта 2021 года.

Как напомнила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, первый московский хакатон в сфере туризма прошел в феврале прошлого года.

"Проект объединил участников более чем из 10 регионов. Количество поданных заявок превысило 1,2 тысячи. Мы получили позитивный отклик и от самих участников, и от компаний-партнеров - лидеров рынка. А поскольку многие высказывались за развитие этого успешного опыта, хакатон решено провести и в 2021 году", - рассказала Сергунина.

В прошлом году партнерами хакатона были московские культурные площадки, а также крупные российские и международные компании. Тогда команды-участники представили, в частности, аудионавигатор по музею-заповеднику "Царицыно", коммуникационный сервис для туристического портала Discover.Moscow и программное решение для виртуального голосового помощника Пушкинского музея. Кроме того, было создано отраслевое сообщество Moscow Travel Hub, в котором специалисты из России и других стран обсуждают перспективы роста и новые источники развития в сфере туризма.

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