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Россиян предупредили об опасной мартовской погоде

08:38
  • понедельник
  • 01 марта 2021

Исключение сделано для севера Урала и Сибири

Март в этом году станет опасным месяцем для метеозависимых людей. Синоптики предупреждают россиян о "погодных качелях" - чередовании периодов очень холодной и очень теплой погоды.  
Вильфанд предупредил о морозах в марте

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прогнозирует большое количество предупреждений о неблагоприятных метеоусловиях. И это несмотря на то, что почти на всей территории страны температурный фон будет близким к обычным мартовским значениям.

"С уверенностью можно сказать, что эти средние, нормальные значения будут состоять из суммирования больших амплитуд температуры: будут очень холодные и очень теплые эпизоды. Будет также достаточно большое количество предупреждений об опасных явлениях погоды, хоть и температура прогнозируется нормальной", - сказал Вильфанд агентству ТАСС. Синоптик подчеркнул: это очень опасно, когда норма связана с неоднородностью погоды.

Метеоролог отметил, что будут и исключения из общей картины. К примеру, в Алтайском крае температура в марте прогнозируется выше нормы. А на севере Урала, северо-востоке европейской части России и северо-западе Сибири и Красноярского края температура будет ниже нормы.

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