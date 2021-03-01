Миллиардера и депутата Дмитрия Пашова арестовали в Хабаровске

Он проведет в СИЗО два месяца

В Хабаровске Центральный суд отправил под арест миллиардера, депутата Сахалинской областной думы Дмитрия Пашова. Под стражей он пробудет до 26 апреля.

"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 26 апреля", - заявили в пресс-службе суда. Парламентарий будет находиться в хабаровском СИЗО.

Пашова задержали 26 февраля в Хабаровске. Миллиардера вызвали на допрос по делу, срок давности которого истек. Затем депутату предъявили обвинение по делам его товарища, известного бизнесмена Олега Кана, именуемого "крабовым королем" и обвиняемого в организации убийства предпринимателя, передает ТАСС.

Пашов является депутатом Сахалинской областной думы с 2017 года, а также возглавляет правление Ассоциации рыбопромышленников Сахалинской области и владеет рыбодобывающей компанией "Монерон". В прошлом году, согласно рейтингу Forbes, он оказался самым богатым человеком среди всех российских чиновников и депутатов – официальный доход миллиардера за 2019 год составил 6,2 миллиарда рублей.

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