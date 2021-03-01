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Вильфанд рассказал, когда в Москве растает снег

09:25
  • понедельник
  • 01 марта 2021

Сугробы останутся с москвичами еще минимум на месяц

В Москве и Подмосковье снег полностью растает не раньше начала апреля, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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Синоптик отметил, что снег будет таять неравномерно, в последнюю очередь солнечные лучи дойдут до старых и уплотнившихся декабрьских сугробов.

"Работает принцип автоматного магазина — первым тает последний снег, а последний снег был легким и пушистым. Затем начнет таять снег, который выпадал в декабре, январе, а он уже слежавшийся и плотный", - заявил Вильфанд.

Специалист добавил, что в лесу снег задержится примерно на неделю дольше, чем на открытом пространстве. При этом с большой вероятностью он не растает полностью до конца первой декады апреля, передает ТАСС.

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