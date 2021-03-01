Собянин: Ограничения транзита грузовиков по МКАД себя полностью оправдали

Впервые за последние десятилетия в выходные там не было ни одной аварии с участием грузовиков

Запрет на движение по МКАД транзитных грузовиков весом свыше 12 тонн полностью себя оправдал. Об этом заявил мэр Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.

Он напомнил, что в "снежную" субботу 13 февраля застрявшие в сугробах большегрузы полностью парализовали движение по МКАД. Некоторые водители провели на кольцевой почти 30 часов. Спасать фуры пришлось всем городским службам.

"Итоги "снежной" субботы стали последней каплей, которая ускорила принятие давно назревшего решения. Совместно с коллегами из Московской области с 20 февраля 2021 г. мы ввели ограничения на движение по МКАД транзитных грузовиков весом свыше 12 тонн. Транзитный трафик был перенаправлен на ЦКАД и "бетонки" А-107 и А-108. А выезжать на МКАД теперь могут только грузовики, предназ­наченные для обслуживания жителей и предприятий Москвы и Московской области", - написал мэр.

Первые два дня действия нового порядка показали, что перевод большегрузов на альтернативные трассы сделал движение в Москве и области комфортнее и безопаснее, отметил Сергей Собянин. Нагрузка на ЦКАД, Большое и Малое бетонные кольца возросла, но некритично, поскольку эти трассы способны пропустить гораздо больше число грузовиков. Не отразились ограничения и на доставку продуктов в столичные магазины. В то же время интенсивность движения большегрузов на Кольцевой автодороге уменьшилась на 18%.

"Впервые за последние десятилетия два дня подряд в прошедшие выходные на этой дороге не произошло ни одной аварии с участием грузовиков. А средняя скорость движения увеличилась на 11%. Решение об ограничении движения по МКАД транзитных грузовиков весом свыше 12 тонн себя полностью оправдало. Поэтому мы приняли решение продлить его на год, но уже сейчас понимаем, что оно будет действовать на постоянной основе", - заключил Собянин.

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