В Чехии ждут российскую вакцину от коронавируса

Все больше стран одобряют к применению "Спутник V"

В регионах набирает обороты прививочная кампания. Интерес к отечественному препарату "Спутник V" растёт и за рубежом. Новая партия поступила в Сербию. Кроме того, в нашей стране ожидают регистрацию ещё одной вакцины - "Спутник Лайт".

Расшифровка снимков компьютерной томографии - дело техники. В "красной зоне" Хабаровской краевой больницы установили аппарат, который в считанные минуты обрабатывают информацию, полученную в ходе исследований, передает "ТВ Центр".

Все больше стран одобряют к применению "Спутник V" - уже 38 государств. В аэропорту Белграда нашу вакцину встречал лично президент Александр Вучич. До конца года Сербия планирует начать собственное производство российского препарата. Пока же эта поставка позволит продолжить вакцинацию в стране.

"Спутник V" ждут и в Чехии. Эпидобстановка в стране критическая, Чехия на первом месте в мире по новым случаям коронавируса на миллион человек. С сегодняшнего дня - строжайший карантин. Поездки разрешены только на работу и к родственникам. Премьер Андрей Бабиш сообщил, что в январе из-за объявленных ограничений ему поступали угрозы. Что касается вакцинации "Спутником" до регистрации препарата во всем Евросоюзе, глава кабмина заявил - для этого не требуется одобрения Европейского агентства лекарственных средств, достаточно согласия национального регулятора.

"Чешский институт по контролю за лекарственными препаратами — это независимая организация. Продолжаются дебаты по поводу регистрации российской вакцины, процесс идет, и чем скорее это будет, тем лучше. Граждане пишут мне, что хотят привиться именно этой вакциной, почему бы нам не использовать ее", - заявил Бабиш.

В соседней Словакии вводится комендантский час и обязательное ношение респираторов. В Германии полиция вышла патрулировать улицы для поимки нарушителей ограничений. А голландцы устроили ковид-чаепитие. Так уже назвали этот пикник в центре Амстердама. Люди протестуют против коронавирусных ограничений.

Не лучше ситуация и за океаном. Джо Байден рапортует о том, что привил уже 50 миллионов американцев, вместе с тем, не готов тратиться на безопасность журналистов, приходящих на брифинги в Белый дом. Вход в администрацию президента - 170 долларов. Столько стоит ежедневный тест на коронавирус. Представители СМИ должны оплачивать его самостоятельно.

На втором месте в мире по числу инфицированных коронавирусом после США – Индия, 11 млн человек. Четвертое место по количеству умерших. В Дели продолжаются исследования российского "Спутника V". Премьер-министр Нарендра Моди личным примером дал старт второй волне вакцинации. Он привился местным препаратом. Именно выработка коллективного иммунитета поможет победить инфекцию, уверены во Всемирной организации здравоохранения. Пока же, по словам специалистов, антитела к вирусу имеют менее 10 процентов населения планеты.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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