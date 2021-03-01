ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Задержан подозреваемый в убийстве семьи под Нижним Новгородом

11:46
  • понедельник
  • 01 марта 2021

Следственный комитет назвал возможные причины преступления

В Нижегородской области идет допрос мужчины, подозреваемого в убийстве целой семьи. Тела четырех человек нашли в понедельник ночью в собственном доме. Нападавший не пощадил даже пятилетнего ребенка. Возбуждено уголовное дело.
СК возбудил дело об убийстве семьи на даче в Волоколамске

В доме, где были обнаружены тела 4 человек, всю ночь работали следователи и криминалисты. Жители поселка Кудьма Приокского района Нижнего Новгорода в шоке от случившегося.

СМИ, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, сообщали о задержании сотрудниками ДПС во Владимире троих мужчин, причастных к преступлению. Один из них предполагаемый убийца, двое - сообщники, помогавшие ему скрыться. В Следственном комитете сообщили об одном задержанном.

Главный подозреваемый, вероятно, наемный рабочий, трудившийся в коттедже.  Мотивом сначала называли бытовой конфликт, а затем и ограбление. Из коттеджа пропали ценные вещи. В жилом доме были обнаружены тела четырёх человек: 5-летнего мальчика, его матери, бабушки и дедушки. У всех - признаки насильственной смерти. Следы удушения и раны. Из членов семьи в живых осталась 13-летняя дочь, которая была на тренировке, и отец, находящийся в командировке. Семья переехала сюда в сентябре. Мальчик ходил в детский сад.

По факту убийства четырех человек возбуждено уголовное. Статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Подозреваемый в убийстве семьи в Нижнем Новгороде
Подозреваемый в убийстве семьи в Нижнем Новгороде
Следственные действия на месте убийства в Нижнем Новгороде
Следственные действия на месте убийства в Нижнем Новгороде
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.