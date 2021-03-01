Задержан подозреваемый в убийстве семьи под Нижним Новгородом

Следственный комитет назвал возможные причины преступления

В Нижегородской области идет допрос мужчины, подозреваемого в убийстве целой семьи. Тела четырех человек нашли в понедельник ночью в собственном доме. Нападавший не пощадил даже пятилетнего ребенка. Возбуждено уголовное дело.

В доме, где были обнаружены тела 4 человек, всю ночь работали следователи и криминалисты. Жители поселка Кудьма Приокского района Нижнего Новгорода в шоке от случившегося.

СМИ, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, сообщали о задержании сотрудниками ДПС во Владимире троих мужчин, причастных к преступлению. Один из них предполагаемый убийца, двое - сообщники, помогавшие ему скрыться. В Следственном комитете сообщили об одном задержанном.

Главный подозреваемый, вероятно, наемный рабочий, трудившийся в коттедже. Мотивом сначала называли бытовой конфликт, а затем и ограбление. Из коттеджа пропали ценные вещи. В жилом доме были обнаружены тела четырёх человек: 5-летнего мальчика, его матери, бабушки и дедушки. У всех - признаки насильственной смерти. Следы удушения и раны. Из членов семьи в живых осталась 13-летняя дочь, которая была на тренировке, и отец, находящийся в командировке. Семья переехала сюда в сентябре. Мальчик ходил в детский сад.

По факту убийства четырех человек возбуждено уголовное. Статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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