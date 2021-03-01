Средства направят на финансирование важных проектов

Москва впервые за восемь лет выпустит облигации. Размещение первого выпуска запланировано уже на эту весну, заявили в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"24 февраля правительство Москвы утвердило пакет условий эмиссии и обращения облигаций городских облигационных займов. Различные виды условий дают возможность выпустить облигации с постоянным, фиксированным, переменным купонным доходом с амортизацией и без амортизации долга со сроком обращения от одного до 30 лет. Позднее с учетом рыночной конъюнктуры будут определены вид и условия каждого выпуска. В настоящее время готовятся проекты решений об эмиссии облигаций", - сказал заммэра столицы Владимир Ефимов.

Он отметил, что привлеченные в результате средства пойдут на финансирование важнейших городских инфраструктурных проектов, остановить которые для города было бы дороже, чем реализовать за счет заемных средств. Также предполагается, что налоговые доходы бюджета от инфраструктурных проектов с учетом мультипликативного эффекта выше суммы купонных выплат в 1,5-2 раза в зависимости от срока обращения облигаций. Также в Москве не исключают возможности выпустить отдельную партию "зеленых" облигаций, средства с которых будут направлены на финансирования экологических проектов, передает РИА Новости.

"Предельный объем заимствований на 2021 год, заложенный в бюджете Москвы, составляет 396 млрд рублей, но по факту объем размещений будет меньше предельного, так как будет зависеть от результатов исполнения бюджета и от текущих потребностей города в деньгах. Выпуск облигаций даже в максимально утвержденном объеме не окажет влияния на устойчивость городского бюджета, поскольку на сегодня государственный долг Москвы составляет порядка 1% годового объема доходов", - отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

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