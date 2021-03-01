Башенным часам Воронцовского дворца в Алупке – 180 лет

Как механизм пережил столь долгий срок?

180 лет исполняется старейшим курантам в России. Речь о башенных часах Воронцовского дворца в Алупке. Механизм изготовили и привезли из Англии в середине 19 века. Происходящие в стране события в разное время не раз становились причиной его повреждения.

Механизм старше курантов на Спасской Башне Кремля и лондонского Биг Бена. Сравнения с главным символом Туманного Альбиона не случайно. Граф Михаил Воронцов провел в Англии свою молодость, а затем возвел на Южном Берегу Крыма действительно королевскую резиденцию в английском стиле. Проект заказали придворному архитектору британской короны Эдварду Блору. А доминантой парадной северной стороны стали часы лондонской фирмы "Джон Мур и сыновья".

Сверить часы можно с двух сторон башни. А вот внутрь на экскурсию не попасть. Единственный посетитель на протяжении последних трех лет – Александр Мезин. Несколько раз в неделю он поднимается по винтовой диабазовой лестнице на третий этаж – проверить состояние британского механизма.

"Главное вовремя заводить и смазывать. Механизм вечный. Сложностей не возникает. Они идут очень точно. Пыли здесь практически нет. Помещение защищено. Главное ухаживать за ними", - рассказал он.

Сохранность – почти идеальная. На родных деталях до сих пор легко читаются надписи: Лондон, Джон Мур и Сыновья, 1839 год. Часы исправно работали вплоть до землетрясения 1927 года. Тогда колебания магнитудой до 8 баллов накренили и застопорили механизм. Еще больший урон нанесли фашистские захватчики во время Великой Отечественной войны.

Два пулевых отверстия на циферблате - как напоминание о периоде оккупации. Немцы использовали неработающие часы как мишень. Пропали и некоторые детали британского механизма. Запустить часы снова сотрудники музея смогли только к Олимпиаде-80. А затем починили и бой курантов.

В 90-е инженер из Волгодонска Анатолий Жидков предложил восстановить детали. Писал письма в британское консульство, культурный центр, общества антикваров и гильдии часовщиков. Механизм штучный – произведение искусства. Информацию собирали по крупицам. Из Англии присылали копии газетных статей 19 века, литографии, схемы, даже список клиентов компании – Воронцов, кстати, в этих документах не значится. Видимо, граф заказывал куранты через посредника.

"Существует даже британский часовой институт, который ему прислал много интересных материалов. Например, фабрика Мура - как происходит изготовление часовых механизмов. Его интересовал сам принцип, как организована работа, то есть не хватало каких-то узлов, не хватало каких-то механизмов целых", - рассказал заместитель директора ГАУК РК "Алупкинский музей-заповедник" Константин Касперович.

Работу Жидкова оценили даже в Англии и предложили стать членом антикварного общества. Все утраты были восполнены. И сегодня, как и 180 лет назад, каждый час посетители могут услышать мягкий медный звон старейших курантов в России.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр".

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