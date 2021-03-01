Яркий метеор пролетел над Британией (видео)

Он сгорел в атмосфере

Жители Великобритании этой ночью стали свидетелями необычного явления. Над королевством пронесся крупный метеор, передает "ТВ Центр".

Свечение, исходящее от космического тела, было настолько ярким, что озарило сразу несколько городов - Лондон, Бирмингем, Бристоль. Объект продержался в ночном небе всего несколько секунд, но этого было достаточно, чтобы успеть оценить его масштабы. Не дойдя до горизонта, метеор бесследно исчез, полностью сгорев в атмосфере.

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